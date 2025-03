Modica, la politica comunale e il gioco delle parti. Liuzzo (Orizzonti liberali): “Sostegno alla Monisteri”

Politica

Il segretario regionale illustra il proprio punto di vista su quello che sta accadendo a palazzo San Domenica

“La vicenda politica del Comune di Modica rischia di diventare kafkiana. I consiglieri di maggioranza che fino a qualche giorno fa condividevano le posizioni del sindaco Monisteri, ora, consumato lo strappo, stanno facendo a gara per rendersi concreti protagonisti di un esercizio, quello di chi la spara più grossa”. Lo dice il segretario regionale di Orizzonti liberali, Salvo Liuzzo (nella foto), che torna a occuparsi della vicenda dell’ente di palazzo San Domenico.