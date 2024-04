Modica, la polizia locale ritrova Ipad e cellulare rubati a due turisti

Attualità

Il rinvenimento in un'abitazione abbandonata di via Carlo Papa

Nel corso di un servizio appiedato per il controllo del territorio, la polizia locale di Modica è stata insospettita dalle condizioni del portoncino di un’abitazione disabitata di via Carlo Papa, nei pressi della Chiesa Ss. Salvatore. Il vicecomandante Giorgio Ruta ha, infatti, notato che la porta era semiaperta, per cui, insospettito, ha voluto controllare la situazione all’interno, dove ha rinvenuto un sacchetto di plastica contenente un IPad e un cellulare.