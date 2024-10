Modica, la Pvt affronta le romane del Volley Santa Lucia

Pallavolo femminile

Sabato l'esordio casalingo per le atlete allenate da coach Relato

Archiviata la trionfale trasferta in terra adriatica, per la Pvt Modica è arrivato il momento del primo esame casalingo. Non sarà sicuramente un esame facile visto che al Geodetico arriveranno le romane della Ics Volley S. Lucia, squadra che due anni fa conquistò la promozione in terza serie, categoria poi mantenuta senza troppi affanni al termine dello scorso campionato. Una squadra ben amalgamata che può continuare su individualità come Culiani e Palermo, già messesi in mostra nonostante la sconfitta casalinga contro Marsala.