Modica, la Pvt conquista con merito la promozione in Serie B1 femminile

Pallavolo

Le atlete di coach D'Amico hanno surclassato le avversarie nella gara di ritorno della finalina dei play off

Festa grande ieri sera al geodetico di Modica. La Pvt ha regolato le avversarie della Futura Terracina Pallavolo in tre set (in realtà dopo il risultato maturato all’andata ne sarebbero bastati solo due), conquistando l’agognata promozione nel campionato di Serie B1 femminile. E’ stato un lungo cammino quello del sestetto di coach Luca D’Amico che, però, si è chiuso nel migliore dei modi, con il secondo salto di categoria consecutivo nel giro di un anno. Meglio di così…