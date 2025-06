Modica, la sala briefing della compagnia carabinieri intitolata al luogotenente Cantarella

Attualità

La celebrazione in occasione del secondo anniversario della scomparsa

Questa mattina, alla presenza di autorità religiose, civili e militari, la sala briefing della Compagnia Carabinieri di Modica è stata intitolata al luogotenente carica speciale dell’Arma Gerardo Cantarella, deceduto a Modica il 7 giugno 2023.

La celebrazione ha avuto luogo in occasione della ricorrenza del 2° anniversario della sua morte, avvenuta a soli 50 anni per arresto cardiocircolatorio. I funerali, celebrati dal Cappellano Militare per la Sicilia Orientale assieme ad altri religiosi nel Duomo di San Giorgio, in quella occasione gremito di gente, avevano visto una grande partecipazione, con la presenza di Autorità e di molti colleghi, giunti numerosi dal comprensorio ibleo e dalle province di Palermo e Siracusa dove egli aveva prestato servizio.

Nato nel 1972 negli Stati Uniti, da genitori di origine pugliese e campana, il brillante sottufficiale era entrato nell’Arma dei Carabinieri nel settembre 1994 e, dopo aver frequentato il 47° Corso biennale Allievi Sottufficiali presso le scuole di Velletri (RM) e Firenze, nel 1996 aveva ottenuto la promozione a Maresciallo ed era stato assegnato al Comando Regione Carabinieri “Sicilia”.

Sull’Isola era stato impiegato prima presso la Stazione Carabinieri Palermo-Crispi e nel 2003, come Comandante, presso quella di Cinisi (Pa).

Aveva successivamente operato, sempre in qualità di Comandante, nella Sicilia orientale, presso le Stazioni Carabinieri di Buccheri (Sr) e di Noto (Sr).

Il 15 giugno del 2022 era stato trasferito nella nostra provincia, quale addetto all’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, città dove meno di un anno dopo era deceduto, lasciando la moglie Vanessa e due giovanissimi figli, Mattia, allora diciassettenne, e la piccola Giulia, di 9 anni.

Sempre distintosi in maniera esemplare nell’assolvimento dei compiti istituzionali, con uno spiccato senso della disciplina e del dovere, nel corso della sua carriera il Luogotenente C.S. Gerardo Cantarella aveva ottenuto diverse onorificenze: la Medaglia di Bronzo al Merito di Lungo Comando, la Croce d’Oro per anzianità di servizio, il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

L’intitolazione dell’aula briefing ha lo scopo di contribuire a mantenere viva la memoria del Luogotenente, soprattutto nei militari più giovani, e a favorire la consapevolezza del valore della loro missione e del loro impegno.

La sala è utilizzata per incontri di natura operativa, per corsi formativi in favore di militari dipendenti e in occasione di eventi, come le visite di scolaresche in caserma.

Integralmente riportato il contenuto della motivazione dell’intitolazione, inciso sulla targa apposta all’interno della sala, scoperta nel corso della cerimonia dalla signora Vanessa, vedova del Luogotenente: