Modica, la salma di Giurdanella non è stata ancora restituita alla famiglia

Attualità

L'autorità giudiziaria deve decidere se effettuare o meno l'autopsia

La Procura non ha ancora deciso se effettuare o meno l’autopsia su Peppe Giurdanella (nella foto), il 35enne che ha perso la vita sabato scorso in contrada Bussello, a causa di un incidente stradale. La salma risulta essere ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria. E quindi non è stato stabilito ancora il giorno dei funerali. La decisione sarà presa verosimilmente nelle prossime ore. Il lutto ha scosso l’intera comunità cittadina anche perché Giurdanella era molto conosciuto per essere persona molto gioviale e sempre disponibile con tutti. Giurdanella si stava recando a Palazzolo per seguire la squadra del Modica calcio, una delle sue grandi passioni. La sua auto si è scontrata con un autocarro. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il suo corpo.

