Modica, la scuola Stagno D’Alcontres propone un seminario sulle competenze dei servizi sociali

Attualità

E' rivolto ad assistenti sociali, operatori sociosanitari e studenti universitari

La scuola “F. Stagno D’Alcontres” (nella foto la sede), di fronte alle sfide che la complessità sociale prospetta a chi è chiamato a operare in questo contesto, con il seminario “Competenze dei Servizi Sociali e rapporti con l’Uepe nel territorio” propone ad assistenti sociali, operatori sociosanitari e studenti universitari uno spazio di riflessione e approfondimento sulle modalità di cooperazione e collaborazione tra i Servizi sociali territoriali e l’Ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe), con particolare attenzione alla normativa vigente e alle best practices operative.

L’obiettivo formativo di questo seminario è quello di rafforzare le competenze degli operatori del comparto socio-assistenziale operanti in tale settore, fornendo loro strumenti teorici e pratici per gestire in modo efficace i percorsi di reinserimento sociale per persone sottoposte a misure alternative alla pena detentiva o, in generale, inserite in programmi trattamentali da parte dell’Uepe, migliorando così la qualità dell’intervento sociale e la tutela dei diritti delle persone coinvolte.

Il seminario si terrà presso l’aula magna della Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” in Corso Francesco Crispi n. 20 a Modica, venerdì 11 aprile dalle 14,30 alle 18,30 e sabato 12 aprile dalle 9:00 alle 13:00 ed è organizzato dalla Scuola in partnership con l’Università degli studi di Messina. Il seminario si rivolge a operatori sociali – assistenti sociali, psicologi, sociologi, educatori – operatori legali e attori politici e amministrativi responsabili delle politiche sociali.