Modica, la sindaca Monisteri: “Lascio la Dc e Abbate”

Attualità

Le dichiarazioni del primo cittadino creano subbuglio nel mondo politico locale

“E’ lui che ha lasciato me perchè non condivideva questa azione, non pensava che fosse il momento giusto, quindi si, lascio la Dc e Abbate”. Queste le dichiarazioni che la sindaca di Modica, Maria Monisteri (nella foto), ha rilasciato al quotidiano La Repubblica facendo riferimento a quanto accaduto in occasione della dichiarazione del dissesto. Una presa di posizione che già si capiva dalle dichiarazioni rilasciate in occasione del giuramento della nuova giunta. In quella occasione la Monisteri parlava del rapporto con la Dc con un tono imbarazzato e oggi, alle luci di queste dichiarazioni, se ne capisce il motivo.

