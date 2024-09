Modica, “La Terra di Matteo” e le iniziative di inclusione per le persone affette da spettro autistico

Società

Il primo appuntamento è in programma venerdì pomeriggio alla cantina Frasca

L’associazione no profit “La Terra di Matteo”, attiva nel supporto alle persone con autismo, annuncia il suo primo evento di promozione sociale: “Calici di Inclusione”, che si terrà venerdì 20 settembre 2024 alle 17.00 presso la Cantina Frasca in via Calvario San Filippo 54 a Modica.

L’associazione ha come obiettivo principale quello di migliorare la qualità della vita delle persone affette da spettro autistico e delle loro famiglie, attraverso iniziative volte a sensibilizzare la società e a promuovere l’inclusione sociale. In particolare, “La Terra di Matteo” si impegna a favorire l’inserimento lavorativo e formativo delle persone autistiche, collaborando le istituzioni, il tessuto imprenditoriale, le associazioni di categoria e con strutture accreditate, per offrire opportunità di apprendimento e occupazione, tenendo conto delle capacità e necessità individuali.

“Calici di Inclusione” rappresenta il primo di 19 eventi previsti per la stagione 2024/25 e si concentrerà su un laboratorio di formazione e tirocinio che simulerà esperienze lavorative per ragazzi autistici. L’obiettivo è facilitare il loro apprendimento e inclusione nel mondo del lavoro.

L’evento sarà realizzato in collaborazione con diverse associazioni della provincia di Ragusa, tra cui: Cmsn, Insuperabili, Abilmente, Aba Community, Piccoli Fratelli, Piccolo Principe, Raggio di Sole, C.S.R., Anffas, To Aba e Villaggio del Magnificat. Il patrocinio gratuito è concesso dal Comune di Modica, mentre vari sponsor locali sostengono l’iniziativa.

Saranno coinvolti circa 70 ragazzi autistici che, insieme ai loro genitori e all’equipe di psicologi delle strutture di riferimento, prenderanno parte a una serie di attività laboratoriali, tra cui:

Laboratorio ortaggi: attività didattica volta alla scoperta delle tecniche di coltivazione. Simulazione confezionamento cassette d’uva: esercitazione pratica di lavoro agricolo. Laboratorio artistico: spazio creativo per esprimere talenti individuali.