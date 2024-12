Modica, la visita dell’Unitre alla basilica della Madonna delle Grazie

Attualità

Tutto quello che c'è dietro la storia di uno degli edifici di culto più apprezzati dalla comunità cittadina

Sono state avviate le visite guidate dell’Unitre di Modica. La prima uscita del nuovo anno accademico ha visto una nutrita comitiva con in testa il presidente Enzo Cavallo, che, guidata dallo storico prof. Uccio Barone, ha visitato a Modica la Basilica della Madonna delle Grazie, grazie alla disponibilità del parroco don Giovanni Lauretta. L’iniziativa ha fatto registrare una interessante e particolarmente apprezzata relazione del prof. Barone che, dopo aver parlato della Madonna delle Grazie padrona di Modica, si è soffermato sulla storia della Basilica e su tutto ciò che ad essa è legato. Con la relazione è stato fatto riferimento al suolo sul quale la Basilica è stata progettata dall’architetto Vincenzo Mirabella e costruita, ed allo spazio fieristico esistente dove ora c’è la piazza antistante la Basilica, il relatore, si è soffermato sul ritrovamento tra i rovi di Monserrato, nel Maggio del 1615 del quadro raffigurante la Madonna con in braccio il bambino, che ispirò la realizzazione della struttura che fu riconosciuta come edificio di culto.