Modica, laboratorio di arteterapia “Sfumature di autismo”

Società

L'appuntamento è in programma venerdì pomeriggio nell'atrio comunale di palazzo San Domenico

L’associazione no profit “La Terra di Matteo – Supporto all’Autismo” annuncia la seconda edizione del laboratorio di arteterapia “Sfumature di Autismo” , che si terrà venerdì, dalle 17 alle 19, presso l‘atrio comunale del Palazzo San Domenico a Modica.

L’arteterapia è una forma di terapia espressiva che utilizza il processo creativo per aiutare le persone ad esplorare le emozioni, migliorare le abilità motorie, sviluppare consapevolezza di sé e risolvere conflitti interni. Attraverso l’uso di tecniche artistiche come la pittura, il disegno, la scultura e altre forme di espressione visiva, si facilita la comunicazione e l’elaborazione di esperienze che possono essere difficili da esprimere verbalmente, rendendola particolarmente efficace per persone con difficoltà di comunicazione, tra cui persone nello spettro autistico. Non è necessario avere competenze artistiche per trarne beneficio, poiché l’enfasi è posta sul processo creativo piuttosto che sul risultato estetico. Utilizzata in ambiti clinici, educativi e riabilitativi, l’arteterapia è una disciplina che promuove il benessere emotivo, cognitivo e fisico, migliorando l’autostima e le relazioni sociali.

“Gli obiettivi che ci prefiggiamo sono – spiegano dall’associazione –

1. Migliorare le capacità comunicative.

2. Favorire l’apprendimento motorio.