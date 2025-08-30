Modica, lacrime e commozione ai funerali di Roberta Occhipinti

Attualità

Oggi pomeriggio al santuario della Madonna delle Grazie le esequie della soccorritrice del 118 morta tragicamente in un incidente stradale

Sirene accese e lunghi applausi per dare l’ultimo saluto a Roberta Occhipinti, l’autista-soccorritore di 59 anni deceduta in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla Marina di Ragusa-Santa Croce. Ad accogliere il feretro di Roberta, nel santuario della chiesa Madonna delle Grazie a Modica, familiari, amici e tanti colleghi della 59enne.

Commovente, nel corso della messa, il ricordo dei colleghi della donna. Nicola, che con Roberta ha condiviso 15 anni di servizio alla “Modica 2”, in lacrime ha raccontato la simpatia della donna e il suo amore per questo lavoro. Presente ai funerali anche il presidente della Seus Sicilia Riccardo Castro. All’uscita del feretro dalla chiesa sono state accese le sirene delle ambulanze ed è partito un lungo applauso per l’ultimo saluto a Roberta Occhipinti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA