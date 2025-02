Modica, ladri in azione ai danni di un Compro oro di via Sacro Cuore

Cronaca

L'attività ha subito danni ingenti. I malviventi hanno girato le telecamere presenti all'ingresso per non essere ripresi

Ladri in azione ai danni di un Compro oro di via Sacro Cuore a Modica. I ladri hanno agito di notte e hanno portato via tutto l’oro e gli altri oggetti di valore. Prima di agire hanno girato le telecamere presenti davanti all’ingresso dell’attività commerciale, in modo da non essere ripresi, e poi hanno forzato la saracinesca e la vetrina del negozio, per poi fuggire con l’intero bottino, il cui ammontare, non ancora quantificato, sarebbe ingente, così come i danni subiti dall’attività commerciale. Indagini in corso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA