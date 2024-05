Modica, ladri in azione nella notte all’ufficio turistico comunale e alla scuola Santa Marta Ciaceri

Attualità

Rubati un telefonino e tre computer. Indagini in corso

Azioni predatorie nel corso della notte a Modica. I ladri hanno preso di mira il Comune e una scuola. In particolare, i soliti ignoti, dopo avere forzato il portone di ingresso, sono entrati all’interno dell’ufficio turistico comunale (nella foto) di corso Umberto. La scoperta è stata fatta questa mattina all’ora di apertura. Portato via un telefonino con relativo cavetto e un computer. Ladri in azione anche nella sede centrale dell’istituto comprensivo Santa Marta Ciaceri in via Vittorio Veneto. Rubati due computer. A portare avanti le indagini i poliziotti del commissariato. Acquisite le immagini del sistema di telesorveglianza per dare un volto agli autori di questi reati.

