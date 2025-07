Modica lancia una nuova campagna a tutela del mare: “Gettiamo le cicche di sigarette nelle aree smoking free”

Attualità

L'assessore Cannizzaro: "I nostri arenili non sono un posacenere. Non possiamo far finta di nulla"

“Tuteliamo il nostro mare; gettiamo le cicche di sigarette nelle aree smoking free”. Samuele Cannizzaro, assessore alle Politiche ambientali del Comune di Modica, lancia una nuova campagna supportata dall’amministrazione comunale: “C’è un motivo ben chiaro sul perché abbiamo voluto da qualche ora lanciare una campagna di sensibilizzazione contro l’indiscriminato abbandono delle cicche di sigarette sulle nostre spiagge. Perché gli arenili non sono un posacenere ed è deleterio e colpevole far finta di nulla. Marina di Modica e Maganuco sono spiagge Bandiera blu, da tutelare, difendere e salvaguardare. Da proteggere. Le campagne di sensibilizzazione che abbiamo avviato, hanno il rispetto per l’ambiente come stella polare. Vogliamo evitare l’abbandono indiscriminato delle cicche di sigarette che vanno poi a finire a mare”.