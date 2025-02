Modica, l’assemblea di Confcooperative ha fatto il punto sulle strategie da attuare per i mesi a venire

Economia

In primo piano la necessità di rafforzare la presenza sindacale nell'ambito provinciale ibleo

E’ stata la splendida cornice di Villa Polara, nella città di Modica, a ospitare l’assemblea della sede territoriale di Ragusa di Confcooperative Sicilia sul tema “Coltivare valori, costruire futuro: la cooperazione per le comunità di domani”. Ad aprire i lavori il presidente di Confcooperative Ragusa, Luca Campisi, che ha parlato della necessità di instaurare periodicamente momenti di confronto tra tutti gli operatori del settore della cooperazione per favorirne la crescita. E’ stato fatto il punto della situazione anche rispetto ai mesi di attività che hanno visto per protagonista il nuovo Consiglio territoriale guidato proprio dal presidente Campisi che ha approfittato del confronto per definire tutti assieme le linee programmatiche del 2025, soffermandosi sull’esigenza di rafforzare la presenza sindacale nell’ambito provinciale di Ragusa.