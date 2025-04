Modica, l’assessore Cannizzaro: “Proposta la modifica del perimetro della Zsc della spiaggia Maganuco”

Attualità

"Vogliamo dare una spinta allo sviluppo della zona e al contempo tutelare i valori ecologici tipici di questo tratto costiero"

Samuele Cannizzaro, assessore alle Politiche ambientali del Comune di Modica, sottolinea: “La nostra amministrazione ha deliberato la proposta di modifica del perimetro della ZSC ITA 080007, spiaggia Maganuco. Un passo importante che da un lato pone come prioritaria la tutela dell’ambiente e dall’altro si confà ad un’idea sostenibile di sviluppo del territorio. Con la scelta di proporre la richiesta di riperimetrazione della Zsc nella zona Asi, si va a tutelare una zona che non è stata mai alterata da insediamenti antropici ed anche a creare le basi per un input importante per la zona Asi che nasce come area industriale e che, come tale, può ulteriormente svilupparsi”.