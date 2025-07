Modica, l’assessore Spadaro fa il punto sui bonus per le famiglie in difficoltà

Attualità

Tratteggiato il quadro degli interventi

Concetta Spadaro, assessore alle Politiche sociali, chiarisce: “Redatte e pubblicate in queste ore le disposizioni per ottenere contributi economici a sostegno dei genitori che hanno avuto o adottato figlie e figli nel 2025. Sono diversi gli interventi economici già attivi a sostegno della genitorialità e della natalità, erogati da Inps, Regione Siciliana e comuni. Attraverso precisi requisiti e opportune modalità di presentazione delle istanze, si può già accedere al ‘bonus Nuovi Nati 2025’. Si tratta di un contributo una tantum di 1.000 euro erogato dall’INPS per ogni bambino nato o adottato dal primo gennaio 2025 ed è destinato ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 40.000 euro. La richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla nascita o adozione seguendo le informazioni disposte al link: https://rb.gy/sdjpb5.