Modica, latitante da mesi: arrestato cittadino 29enne del Bangladesh

Era ricercato per spaccio e furto

Gli agenti della polizia di Stato, appartenenti al commissariato Ps di Modica, hanno tratto in arresto uno straniero, cittadino del Bangladesh, di 29 anni, in esecuzione di due ordini di carcerazione, emessi dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Palermo e di Ragusa, dovendo espiare la pena complessiva di 1 anno e 2 mesi di reclusione, per i reati di spaccio di stupefacenti e furto.

L’extracomunitario è stato fermato nel corso di una specifica attività investigativa svolta dagli agenti del commissariato, i quali, per avere conferma della sua identità, lo hanno accompagnato in ufficio e sottoposto ai rilievi dattiloscopici.