Modica, le messe di quartiere nella festa del patrono San Pietro apostolo

Società

Domani un altro appuntamento in corso Umberto I

Continuano a essere partecipate le messe di quartiere. Una formula che il parroco della chiesa Madre di San Pietro apostolo, il sacerdote Giuseppe Stella, ha voluto riadottare in occasione dei solenni festeggiamenti in onore del patrono e che continua a dare soddisfazioni. Non è un caso che al primo appuntamento di via Exaudinos, martedì scorso, siano stati in molti i fedeli a partecipare. Un momento di aggregazione alquanto intenso. Che sarà ripetuto domani, venerdì 15, alle 19, presso la famiglia Paternò, al palazzo Belluardo, in corso Umberto I n.8, scala A.