Modica, le pecche del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore, D’Antona: “Intervenga il sindaco”

Attualità

L'esponente di Sinistra Italiana sollecita interventi istituzionali forti

Il pronto soccorso dell’ospedale Maggiore (nella foto) di Modica di nuovo al centro dell’attenzione.

“Come riportato dagli organi di informazione – spiega Vito D’Antona di Sinistra Italiana – una signora è stata costretta a restare su una barella al pronto soccorso per due giorni prima di essere assegnata al reparto competente. Fatti del genere non sono nuovi; da qualche anno, infatti, il reparto di pronto soccorso dell’ospedale Maggiore registra una situazione non più sostenibile in un paese civile, costituita da lunghe e snervanti ore di attesa su una sedia o su una barella, a cui sono costretti tanti cittadini che vi accedono per urgenze”.