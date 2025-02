Modica, le visite aziendali dell’Unitre: si comincia da Progetto Natura

Attualità

Domani sarà visitato il più grande magazzino di stagionatura della Sicilia orientale

A partire da questa settimana l’Unitre di Modica, nel rispetto del programma del corrente anno accademico, organizza delle visite aziendali presso le più importanti imprese del nostro territorio. Si parte con il settore agroalimentare. Sabato 22 febbraio una delegazione dell’associazione sarà ospitata nella zona industriale di Ragusa, presso la cooperativa Progetto Natura, dove potrà visitare il più grande magazzino di stagionatura dei formaggi di Sicilia. Avrà, in particolare, la possibilità di conoscere le tradizionali modalità di produzione artigianale del Ragusano, il formaggio storico del territorio ibleo in possesso del marchio comunitario di denominazione di origine protetta. Saranno per l’occasione presentate e degustate alcune delle principali produzioni lattiero casearie iblee e dimostrate le loro specificità qualitative ed il loro valore organolettico che costituiscono un essenziale insostituibile ed impareggiabile riferimento per la tanto apprezzata enogastronomia iblea.

La scelta dell’Unitre di Modica scaturisce dalla fiera e decisa volontà di far conoscere concretamente ed apprezzare agli iscritti l’impegno degli imprenditori della provincia ed i risultati della loro intraprendenza che hanno fatto dell’area iblea, nonostante la sua marginalità territoriale, una delle zone più produttive e più ricche della Sicilia e del Meridione.