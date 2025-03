Modica, l’Expo della Contea apre il cantiere organizzativo

Attualità

E' in programma dall'1 al 4 maggio nel cuore del centro storico cittadino

La ventiseiesima edizione di “Expo della Contea” ha aperto il suo cantiere organizzativo.

Si terrà dal 1 al 4 maggio nel cuore del centro storico della città. Quarantadue stands, un’area di circa duemila metri quadri individuati tra l’ingresso di viale Medaglie D’Oro e la intersezione tra il viale e la via Vittorio Veneto.

La manifestazione è stata presentata a palazzo San Domenico alla presenza del sindaco, Maria Monisteri e degli assessori, Agatino Antoci e Samuele Cannizzaro. Presenti il presidente dell’Associazione Pro Modica 77, Luigi Galazzo e il responsabile della comunicazione dell’evento, il giornalista Marco Sammito.

L’amministrazione comunale ha condiviso il progetto che si pone come centrale il rilancio del centro storico, come attività commerciali e produttive, come generatore di servizi utili a fronteggiare quel processo, lento ma inesorabile, di desertificazione che si vuole risolvere con soluzioni di medio e lungo periodo.