Modica, l’hackathon sulla mobilità coinvolge professionisti e non solo

Attualità

Conclusi tre giorni molto interessanti che hanno consentito di individuare una serie di prospettive per il futuro

Antonio Drago, assessore alla Mobilità urbana ed extraurbana, chiarisce che sono stati conclusi ieri “tre intensi giorni dell’hackathon ‘Modica Innova’. Una platea così piena e così partecipe come quella che abbiamo visto ieri all’auditorium di piazza Matteotti, conferma che abbiamo avuto ragione nell’investire tempo e risorse in questo progetto di condivisione e di crescita. Stiamo sicuramente lavorando nella giusta direzione. Volevamo stimolare una cittadinanza attiva verso una tematica troppo spesso ignorata come la Mobilità”.