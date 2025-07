Modica, l’Inner Wheel ha sostenuto la Baby Champions

Società

E' il torneo calcistico promosso dall'associazione sportiva Real Modica e che ha coinvolto 250 mini atleti

Da sempre attenta a promuovere iniziative che coniughino valori umani e radicamento nel territorio, l’Inner Wheel Ragusa Contea di Modica ha scelto di sostenere la settima edizione della “Baby Champions”, il torneo calcistico promosso dall’associazione sportiva “Real Modica”.

Il torneo si è svolto per oltre un mese presso il Geodetico di Modica Alta, coinvolgendo ben 250 giovani calciatori suddivisi in 31 squadre, guidate da 30 allenatori. La cerimonia di premiazione si è tenuta in Piazza Santa Maria del Gesù, a Modica Alta, durante una serata ricca di musica e divertimento che ha celebrato lo spirito autentico dell’iniziativa.

“L’obiettivo è sempre stato la socializzazione e l’inclusione, dentro e fuori dal campo, grazie anche alla presenza massiccia delle famiglie”, ha dichiarato Stefano Di Rosa, fondatore della Real Modica e ideatore del progetto.

Nata sette anni fa con la partecipazione dei ragazzi dei quartieri di Modica Alta, la “Baby Champions” ha saputo crescere nel tempo, attirando sempre più giovani da altre zone della città e delle frazioni limitrofe. Un esempio virtuoso di come lo sport possa essere volano di aggregazione, strumento di inclusione e spazio di comunità.