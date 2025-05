Modica, l’istituto Giovanni Verga ha preso parte alla prima Masterclass Itp dedicata alla fisica delle particelle

Attualità

In aula le straordinarie scoperte del Cern di Ginevra

L’istituto “Giovanni Verga” di Modica, insieme ad altre dieci scuole italiane, ha preso parte alla prima Masterclass Itp (Italian Teacher Programme) dedicata alla fisica delle particelle, un’iniziativa che ha portato direttamente in aula le straordinarie scoperte del Cern di Ginevra, il più grande laboratorio al mondo dedicato alla fisica delle particelle. Il Cern non è solo un centro di ricerca d’avanguardia, ma un luogo in cui si studiano le leggi fondamentali dell’universo e si formano le nuove generazioni di scienziati e scienziate. Cuore pulsante di queste attività è l’Lhc (Large Hadron Collider), il più grande acceleratore di particelle mai costruito, nel quale fasci di protoni vengono fatti collidere per generare nuove particelle, tra cui il celebre bosone di Higgs.

Dal 2009, il Cern ospita l’Italian Teacher Programme (Itp), un percorso formativo che coinvolge docenti italiani di materie scientifiche delle scuole superiori. A seguito dell’edizione Itp Academy di marzo 2025, un gruppo di docenti, tra cui la docente Daniela Aprile dell’ostituto “Giovanni Verga” di Modica, ha ideato un’attività didattica innovativa, culminata nella Masterclass Itp “A caccia di particelle con i dati dell’esperimento Cms”.