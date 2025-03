Modica, l’istituto Verga ha ospitato un convegno sull'”imprenditività”

Attualità

Gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con cinque figure femminili di rilievo

Lo spirito imprenditoriale e l’iniziativa personale sono stati i protagonisti del convegno intitolato “imprenditività”, tenutosi presso l’istituto “Giovanni Verga” di Modica. L’evento, rivolto agli studenti delle quinte classi, ha visto la partecipazione di esponenti del mondo imprenditoriale e professionale con l’obiettivo di ispirare e orientare i giovani verso una mentalità audace e proattiva.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con figure di rilievo come Laura Leto (amministratore Leto – Acqua & Sapone), Annalisa Spadola (direttore comunicazione e marketing Caffè Moak S.p.A.), Elena Di Raimondo (designer e imprenditrice di Edr Lab), Barbara Arena (avvocato) e Carmen Figurino Gangitano (dottore commercialista). Le relatrici hanno condiviso con passione i loro percorsi, ricchi di sfide, successi e ostacoli, offrendo uno sguardo sulle realtà lavorative e imprenditoriali.

Beatrice Antoci, docente orientatore dell’Istituto, ha moderato i lavori, coinvolgendo le relatrici e gli studenti. Forte è stata l’attenzione dei giovani, in particolare delle studentesse, che hanno trovato grande ispirazione nelle storie di donne che hanno saputo superare pregiudizi e difficoltà con forza e determinazione.