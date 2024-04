Modica, lite furiosa tra l’amante della moglie e il marito spalleggiato da alcuni amici: scene di violenza al quartiere Sorda. In cinque denunciati dai carabinieri

Cronaca

Sono intervenuti i militari dell'Arma per sedare gli animi e appurare come sono andati i fatti

Nei giorni scorsi i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Modica sono intervenuti per sedare una violenta lite tra cinque persone scaturita al culmine di un inseguimento avvenuto lungo la Sp 43 Modica–Sampieri. Il violento alterco ha avuto come motivo scatenante la relazione extraconiugale intrattenuta da parte di uno dei litiganti, a bordo di un autocarro, e la moglie di uno degli occupanti di un altro mezzo, esattamente un furgone. La violenta colluttazione è avvenuta a seguito dei continui speronamenti al grosso mezzo, che hanno costretto l’autista a fermarsi, poiché impossibilitato a proseguire la propria marcia.