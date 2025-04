Modica, l’osteoporosi e la sindrome del tunnel carpale ai raggi X nell’incontro Unitre

Società

Presso la sala della Fondazione Grimaldi, il Giovedì dell’Unitre è stato dedicato alla Medicina ed alla Salute con l’incontro sul tema “Osteoporosi e sindrome del tunnel carpale”. A relazionare il dott. Carmelo Cicero, specialista in Ortopedia e Traumatologia, nonché in Chirurgia della mano.

Il dott. Cicero, già responsabile del modulo di Chirurgia della Mano presso la Ausl 7 di Ragusa, è stato nominato consigliere nazionale della omonima Società Italiana, nonché relatore-docente per incarico dell’Università degli Studi di Messina. Collocato in pensione dal 2008, attualmente svolge la sua attività presso strutture sanitarie private nelle città di Ragusa e Siracusa ed è punto di riferimento nei suddetti comprensori per le sue capacità nel campo della Chirurgia ortopedica e traumatologica, in particolare della mano.

Dopo una breve presentazione del vicepresidente dell’Unitre di Modica, Ignazio Pagano Mariano, il dott. Cicero ha inizialmente illustrato la sindrome del tunnel carpale, evidenziando che non si tratta di una malattia, ma appunto di una sindrome dovuta alla compressione del nervo mediano, importante nervo periferico degli arti superiori. Particolarmente colpite sono le donne, soprattutto per le cause legate alla mancanza di estrogeni nel periodo della menopausa. La diagnosi è possibile mediante esame elettromiografico e tale sindrome può risolversi con intervento chirurgico ormai molto diffuso. Altro argomento molto interessante ha riguardato l’osteoporosi, malattia subdola che si manifesta nella maggior parte dei casi con fratture ossee improvvise, dovute alla perdita di consistenza minerale delle strutture ossee. La diagnosi avviene mediante l’utilizzo della densitometria ossea. Tale malattia colpisce prevalentemente le donne (ne soffre una su tre) ed è considerata una vera e propria malattia sociale, in quanto può essere invalidante. Un uditorio molto interessato ed attento ha seguito l’apprezzata relazione del Dott.Cicero, ponendo alla fine numerose domande su casi concreti.