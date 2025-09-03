Modica, l’ultimo addio a Antonino “Ninì” Pluchino

Cronaca

E' l'88enne deceduto dopo il tragico incidente stradale di lunedì scorso sulla strada per Marina

Questa mattina ultimo commosso abbraccio per l’addio a Antonino “Ninì” Pluchino, 88 anni, scomparso tragicamente a seguito di un incidente stradale lunedì scorso. I funerali si sono svolti questa mattina nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Modica Alta, in un’atmosfera di profondo dolore e partecipazione.

La comunità ha voluto rendere omaggio a una figura molto amata e conosciuta, per aver dedicato gran parte della sua vita alla gestione di un’autoscuola. Il tragico evento che ha portato via “Ninì” Pluchino è avvenuto sulla ex Sp 44, dove la sua Fiat Punto si è scontrata frontalmente con una Peugeot 206. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.