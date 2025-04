Modica, l’Unitre aderisce alla raccolta alimentare per Pasqua

Società

L'iniziativa è stata organizzata dalla confraternita Misericordia

L’Unitre di Modica, dopo le precedenti positive e qualificanti iniziative, ha deciso di aderire, in occasione della Santa Pasqua, alla raccolta alimentare che sabato 12 aprile, organizzata dalla confraternita Misericordia e denominata “Pasqua con il sorriso”, avrà luogo a Modica presso il supermercato “Le Liccumie”. Grazie alla disponibilità di alcuni soci l’Unitre sarà parte attiva nella organizzazione della raccolta degli alimenti e dei beni di prima necessità e per la sensibilizzazione dei consumatori che si recheranno a fare la spesa. L’associazione inoltre ha rivolto un invito-appello a tutti gli associati a recarsi, nella giornata di sabato, dalle 8,30 alle 20,00, per fare la spesa a “Le Liccumie” e a dare il loro libero contributo attraverso le donazioni personali. Da tenere conto che tutto ciò che sarà raccolto verrà destinato a famiglie bisognose attraverso criteri di assoluta affidabilità garantiti dalla Confraternita Misericordia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA