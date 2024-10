Modica, l’Unitre alla scoperta di Acitrezza e Castelmola

Attualità

Una folta delegazione di soci ha visitato i luoghi iconici della terra etnea e non solo

Sono i viaggi organizzati dall’Unitre di Modica. Nello scorso fine settimana una comitiva dell’associazione ha raggiunto Acitrezza per visitare, nel rispetto dell’impegno assunto lo scorso 25 gennaio in occasione della presentazione del libro di Clemente Cipresso, lo storico Cantiere navale Rodolico, ubicato presso l’antico porticciolo reso unico dai colonnari basaltici generati dal contatto della lava dell’Etna con le acque marine. Il cantiere esistente da cinque generazioni, è citato ne “I Malavoglia” ed i Rodolico sono apparsi anche nel capolavoro di Luchino Visconti “La terra trema”.