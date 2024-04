Modica, l’Unitre dà il via a una nuova fase

Società

Numerose le attività in programma dopo la pausa pasquale

Con la pausa della Settimana santa, all’Unitre di Modica si è conclusa la prima parte dell’Anno accademico 2023/2024 con risultati sicuramente incoraggianti e tali da spingere a proseguire lungo la strada avviata lo scorso mese di novembre.

Subito dopo Pasqua si riprenderà con una nuova fase già individuata dal consiglio direttivo, che, oltre al prosieguo delle attività in corso, prevede altre iniziative aventi per oggetto l’attività rivolta ai “beni culturali” con escursioni, visite ed approfondimenti sulle ricchezze barocche, monumentali, archeologici, di Modica, Ragusa e Scicli e di altre città vicine, che saranno di volta in volta comunicati. Per l’attività riguardante i vari corsi, va detto che per alcuni tra questi, qualora esistano le condizioni (con particolare riferimento ai corsi di inglese, di informatica, di bridge, di yoga, e di giardinaggio) saranno consentite nuove iscrizioni ai soci che lo chiedono. Altrettanto non può farsi per gli altri corsi (cinema, utilizzo telefonino, cucina, burraco ) perché completi o perché già in una fase avanzata. Intanto, si è già formata la comitiva che parteciperà, dal 14 al 17 maggio, al viaggio organizzato dall’Unitre di Modica per visitare, oltre alle città di Padova, di Vicenza e di Venezia, la valle del Brenta, con le sue rinomate ville, attraversandola navigando il fiume. E’ stata infine confermata la partecipazione della sede della città della Contea, che lo scorso anno ha ospitato la manifestazione, alla rassegna regionale dei Cori Unitre della Sicilia in programma a Messina il prossimo primo giugno.

