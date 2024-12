Modica, l’Unitre ha completato la visita a Napoli e dintorni

Società

La comitiva è rientrata dopo avere compiuto una interessante "missione" culturale

E’ rientrata la comitiva dell’Unitre di Modica recatasi a Napoli e dintorni per una visita culturale. La prima tappa è stata il Parco archeologico di Pompei, scrigno unico al mondo di un passato millenario che continua ad affascinare con il racconto della vita quotidiana del suo popolo, cristallizzata sotto le ceneri ed i lapilli del Vesuvio del 79 d.c. Successivamente la comitiva si è recata nella città di Napoli, partendo dalla visita della caratteristica via, che in linea retta divide la città antica tra nord e sud, la cosiddetta Spaccanapoli. Altrettanto interessanti sono state la Basilica di Santa Chiara e la Cappella di San Severo, dove è custodita la famosissima scultura di Giuseppe Sammartino, il Cristo Velato, e a seguire la passeggiata nella via san Gregorio Armeno, la via dei Presepi.