Modica, l’Unitre parteciperà all’udienza giubilare presieduta dal papa

Attualità

L'appuntamento è in programma il prossimo 8 ottobre a Roma

L’Unitre di Modica parteciperà a Roma all’Udienza Giubilare presieduta da Sua Santità, Papa Leone XIV, il prossimo 8 ottobre. La missione in aereo, di quattro giorni, nella Capitale prevede il passaggio della Porta Santa e la visita dei principali siti turistici della Città, oltre alla tomba di Papa Francesco ed il Quirinale. L’organizzazione dell’iniziativa, da più parti ed in più occasioni sollecitata dai soci, è stata già avviata anche se tra tante difficoltà, per il susseguirsi di eventi e di pellegrinaggi e la incontenibile presenza di turisti e la conseguente impossibilità di trovare alberghi per comitive numerose, e nonostante tutto si è riusciti a trovare i riferimenti e si è impegnati a fare il possibile per raggiungere l’obbiettivo sperato.