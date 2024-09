Modica, l’Unitre programma il nuovo anno accademico

Società

Esaminato e approvato un piano indicativo dell'attività che dovrebbe impegnare i componenti dell'associazione

L’Unitre di Modica, col diretto coinvolgimento degli iscritti, ha tracciato il programma di attività per l’anno accademico 2024/2025. Nel corso della riunione tenuta presso la sede operativa di via Sorda Sampieri 128 (nei locali di Icotea) l’assemblea (nella foto), convocata e presieduta da Enzo Cavallo con a fianco il segretario Orazio Frasca, dopo alcuni adempimenti statutari ha proceduto alla elezione di Marcello Pagano e Salvatore Di Rosa a componenti del consiglio direttivo ed ha esaminato ed approvato un piano indicativo delle attività che dovrebbero impegnare l’associazione nell’ormai prossimo anno accademico che dovrebbe essere presentato ed avviato tra la fine di ottobre e la prima decade di novembre per concludersi nel prossimo mese di giugno.

Con il contributo e l’approvazione dei numerosi presenti sono stati individuati i corsi (alimentazione e salute, burraco, bridge, cinema ed emozioni, giardinaggio, informatica, inglese, utilizzo dello smartphone, yoga, fotografia, beni culturali ) che, se sarà raggiunto il richiesto numero minimo di soci partecipanti, dovranno essere svolti. Altrettanto dicasi per i laboratori che saranno organizzati per essere attivati appena possibile. Previste anche escursioni e visite guidate aventi per oggetto i beni culturali.