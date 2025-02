Modica, l’Unitre promuove incontro su salute e medicina

Società

L'appuntamento in programma oggi alle 17,30 nella sala riunioni della fondazione Grimaldi

E’ confermata per oggi alle 17,30 a Modica, presso la Sala riunioni della Fondazione Grimaldi la conferenza avente per oggetto la salute, promossa nell’ambito del “Giovedì dell’Unitre”, ed avente per tema “Innovazione tecnologica in Chirurgia addominale. Passato, presente e futuro”. A relazionare è stato invitato il modicano, Dr. Vincenzo Adamo, medico chirurgo, Direttore S.O.C. di Chirurgia Generale dell’Ospedale “Sant’Andrea” di Vercelli.

Per l’Unitre di Modica si tratta del primo appuntamento, di quest’anno, riguardante la salute che si è voluto organizzare non solo per incontrare un figlio di Modica, tanto legato alla sua città, e particolarmente apprezzato laddove esercita la sua professione ed il suo ruolo, ma anche per consentire ai partecipanti di conoscere l’evoluzione delle tecniche con le quali vengono effettuati gli interventi con particolare riguardo a quelli più delicati.