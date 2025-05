Modica, l’Unitre stringe rapporto di gemellaggio con l’associazione di Ramacca

Società

Entrambe le sedi si scambieranno informazioni, conoscenze ed esperienze

Una delegazione dell’Unitre di Ramacca, in visita a Scicli e a Modica, ha incontrato il consiglio direttivo della sede della Città della Contea. Una occasione concordata da tempo e che ha portato alla sottoscrizione da parte dei rispettivi presidenti, Sina Saitta per Ramacca ed Enzo Cavallo per Modica (nella foto), di un patto di gemellaggio a conferma dei buoni rapporti fra i rappresentanti delle due associazioni. Il patto convenuto e sottoscritto sancisce l’impegno di entrambe le sedi a scambiarsi informazioni, conoscenze ed esperienze e a realizzare iniziative di comune interesse e a favorire il rafforzamento delle già solide relazioni di amicizia.

Col documento approvato è stato deciso di demandare ai rispettivi consigli direttivi, in seduta comune, di presenza o anche da remoto, la valutazione e l’approvazione dei progetti, delle iniziative e delle attività che si vogliono realizzare insieme e di comune accordo nell’interesse dei rispettivi soci e per il consolidamento dell’Unitre in territori sempre più vasti e per conferire all’associazione maggiore peso nei confronti istituzionali. Del gemellaggio si era parlato quando il presidente Enzo Cavallo, nella sua qualità di coordinatore regionale delle sedi Unitre siciliane, è stato a Ramacca per partecipare all’evento di apertura dell’anno accademico in corso. A conclusione dell’incontro, dopo lo scambio di testimonianze a ricordo della particolare giornata, la delegazione ramacchese ha visitato, in via Sorda Sampieri, la Sede operativa dell’Unitre di Modica, per poi visitare il centro storico della città della Contea.