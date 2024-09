Modica mare, auto finisce fuori strada e si ribalta: ferite due ragazze

Cronaca

Sono state trasportate all'ospedale Maggiore Nino Baglieri. Solo lievi traumi

Incidente autonomo sulla Modica mare, la strada che dalla città della contea conduce verso la costa. L’auto con a bordo due ragazze è finita fuori strada e si è capovolta. La dinamica è tutta da accertare. Le due ragazze sono state trasportate in ospedale, al Maggiore Nino Baglieri (nella foto), dove, per fortuna, sono stati riscontrati solo lievi traumi. In corso ulteriori accertamenti per decifrare i dettagli della vicenda.

