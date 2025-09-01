Cronaca
Modica mare, incidente stradale: muore un anziano
Lo scontro frontale è accaduto questa mattina
Tragico incidente stradale. Scontro tra due auto, nella mattinata di oggi, sulla Modica-Marina di Modica. L’impatto è costato la vita a un anziano di 88 anni, Antonio Pluchino, ex titolare di un’autoscuola a Modica, che è morto sul colpo mentre è rimasta gravemente ferita una donna, che è stata trasferita d’urgenza, in elisoccorso, all’ospedale Cannizzaro di Catania per le gravi ferite riportate. L’uomo era alla guida di una Fiat Punto mentre la donna, 32enne, si trovava sull’altra auto: una Peugeot 206.
Sul posto si sono portati i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i vigili urbani di Modica per i rilievi di competenza e per l'accertamento di eventuali responsabilità (notizia in aggiornamento).