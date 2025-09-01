Modica mare, incidente stradale: muore un anziano

Cronaca

Lo scontro frontale è accaduto questa mattina

Tragico incidente stradale. Scontro tra due auto, nella mattinata di oggi, sulla Modica-Marina di Modica. L’impatto è costato la vita a un anziano di 88 anni, Antonio Pluchino, ex titolare di un’autoscuola a Modica, che è morto sul colpo mentre è rimasta gravemente ferita una donna, che è stata trasferita d’urgenza, in elisoccorso, all’ospedale Cannizzaro di Catania per le gravi ferite riportate. L’uomo era alla guida di una Fiat Punto mentre la donna, 32enne, si trovava sull’altra auto: una Peugeot 206.