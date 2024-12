Modica, maxirissa notturna in piazza Corrado Rizzone

Attualità

Oltre trenta le persone coinvolte, una persona è stata ferita

Gli uomini del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Modica stanno indagando per conoscere i contorni della rissa che si è scatenata ieri sera in piazza Corrado Rizzone. A darsele di santa ragione gruppi di extracomunitari e di giovani del posto. Oltre una trentina le persone coinvolte. Almeno un giovane è finito in ospedale per essere medicato al pronto soccorso. L’episodio si sarebbe verificato nei pressi della sede dell’ex Dopolavoro ferrovieri proprio all’angolo tra la piazza e il centralissimo corso Umberto.

