Modica, migrante arraffa varia merce senza pagare da un minimarket e scappa: preso

Attualità

Dopo la chiamata al 112, la polizia si è messa sulle tracce dell'uomo

Un extracomunitario in evidente stato di alterazione psicofisica è entrato ieri in un minimarket del centro storico di Modica, minacciando il titolare e arraffando svariata merce che si è portato via senza pagare. Dopo la chiamata della vittima al 112, la polizia si è messa sulle tracce dell’uomo, rintracciandolo poco dopo e portandolo in commissariato per accertamenti. Non è la prima volta che il minimarket è oggetto di furti.

