Modica, minicar elettrica si ribalta in via Trani

Attualità

L'episodio è accaduto questa mattina. Feriti due giovanissimi

Questa mattina una minicar elettrica si è ribaltata mentre percorreva via Trani. Feriti i 2 minorenni occupanti il veicolo che sono stati trasferiti in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Le loro condizioni, per fortuna, non destano preoccupazione. I vigili del fuoco hanno rimesso sulla carreggiata il veicolo, mentre la polizia locale è intervenuta per i rilievi ed accertare la dinamica dell’incidente stradale autonomo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA