Modica, minicar sempre più nel mirino: denunciati tre giovani stranieri

Cronaca

Sorpresi mentre rovistavano all'interno della vettura dopo avere forzato la serratura. L'episodio è accaduto all'esterno delle scuole pubbliche del quartiere Sorda

Il commissariato di Ps di Modica ha denunciato tre giovani stranieri, abitanti a Pachino e Scicli, uno appena maggiorenne, gli altri di 16 e 15 anni per tentato furto di una minicar parcheggiata all’esterno delle scuole pubbliche del quartiere Sorda di Modica. Nello specifico, un agente libero dal servizio ha notato i tre nei pressi di una minicar parcheggiata sulla pubblica via: in particolare due armeggiavano sulla serratura e riuscivano ad introdurvisi, mentre uno fungeva da palo.