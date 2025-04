Modica, mons. Rumeo: “Sono stato l’ultimo vescovo in Italia ad avere avuto una udienza privata con Papa Francesco prima del suo ricovero”

Attualità

Il ricordo del vescovo di Noto questa sera in occasione delle celebrazioni per il "Marti ri l'Itria"

Il vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo, traccia un ricordo intimistico di Papa Francesco, nella messa in suffragio celebrata nella chiesa dell’Itria, nell’ambito del cosiddetto “Marti ri l’Itria”, la Pasquetta dei poveri, una tradizione che affonda nei secoli della città della Contea. Eliminate tutte le appendici folkloristiche dell’evento, in rispetto alla scomparsa del Papa, sono state mantenute tutte le sante messe della giornata, compresa l’ultima delle 19, celebrata dal vescovo, assieme al parroco di Sant’Anna don Crescenzio Mucia e di don Giovanni Stracquadanio. Tra i presenti anche il sindaco Maria Monisteri, in rappresentanza di tutta la collettività modicana.

“Sono stato l’ultimo vescovo in Italia ad avere con il papa una udienza privata di ben 40 minuti prima del suo ricovero al policlinico Gemelli circa un paio di settimane dopo”, ha detto mons. Rumeo nella sua omelia all’interno della chiesetta, gremita di fedeli finanche sul terrazzamento che domina su Modica.