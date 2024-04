Modica, mucca in un burrone: salvata con l’elicottero dai vigili del fuoco

Cronaca

L'episodio in contrada Girisella. L'animale è stato imbracato con apposite funi di sicurezza

Mucca in un burrone in contrada Girisella a Modica. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco con l’elicottero. L’animale è stato imbracato con apposite funi di sicurezza e, dopo essere stato sedato dal veterinario intervenuto sul posto, è stato sollevato con l’ausilio del gancio baricentrico. La mucca è stata portata sana e salva in una zona accessibile dal personale a terra.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA