Modica, muore a distanza di giorni a causa di un incidente sul lavoro

Cronaca

L'episodio che ha avuto ora un esito tragico era accaduto lo scorso 6 maggio nella zona di San Filippo

La comunità modicana è in lutto per la scomparsa di un proprio concittadino, Tonino Macauda, deceduto dopo venti giorni di coma. L’uomo era rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro lo scorso 6 maggio nella zona di San Filippo.

L’incidente era avvenuto mentre l’operaio stava svolgendo le sue mansioni: una pedana gli era crollata addosso, causandogli ferite gravissime. Immediatamente soccorso, le sue condizioni erano apparse subito disperate, tanto da rendere necessario il trasporto d’urgenza in elisoccorso presso l’ospedale di Catania, dove era stato ricoverato nel reparto di rianimazione.

Nonostante gli sforzi dei medici, l’uomo non si è mai ripreso dal profondo stato di coma in cui versava. La notizia del suo decesso ha gettato nello sconforto familiari, amici e colleghi.