Modica, muore in Lapponia il giovane architetto Giovanni Basile

E' rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava in vacanza

È morto a 36 anni, in un incidente stradale in Lapponia, l’architetto modicano Giovanni Basile (nella foto). Il bilancio è di tre giovani morti e una giovane donna ferita gravemente. Giovanni Basile esercitava la professione a Londra e si trovava in Lapponia in vacanza. Secondo alcune frammentarie informazioni, vi sarebbe stato uno scontro frontale fra un furgone condotto da una ragazza, che avrebbe perso il controllo del mezzo, e l’auto su cui viaggiava Giovanni insieme a un amico e un’amica. Sono morti la donna alla guida del furgone, Giovanni e l’amico che viaggiava con lui in auto. Grave la ragazza che era con loro.