Modica, Nanì riconfermato coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia

Politica

Eletti per acclamazione anche i componenti del coordinamento cittadino

In una sala gremita, Marco Naní (nella foto) è stato riconfermato per acclamazione coordinatore cittadino del circolo di Fratelli d’Italia di Modica. L’elezione è avvenuta a conclusione di un partecipato congresso cittadino che si è svolto nella mattinata di domenica presso il Dada Cafè.Ad aprire e coordinare i lavori è stato l’avv. Giovanni Moscato, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. Il dibattito ha visto la partecipazione della ex senatrice Marisa Moltisanti, fulgido esempio di coerenza e passione politica, del senatore Salvo Sallemi, vicecapogruppo di FdI al Senato e dell’onorevole Giorgio Assenza, capogruppo di FdI all’Ars.

Oltre al coordinatore, sono stati eletti per acclamazione anche i componenti del coordinamento cittadino: Pietro Catania, Mike Cannizzaro, Vincenzo Pitino, Attilio Gennaro, Giovanni Cavallo e Salvatore Iacono. Inoltre, in seno al circolo, sono già stati costituiti i dipartimenti e i laboratori tematici nominando quali responsabili: Vera Calvo, Salvatore Calabrese, Girolamo Cavallo, Manuela Sarta, Federico Santaera, Giovanni Iabichino, Gaetano D’Amico, Emanuele Licata, Salvatore Lo Forte, Giorgio Cavallo, Giorgio Guerrieri, Carmelo Di Martino, Paolo Lacognata e Massimo Garofalo.

“Il congresso del circolo territoriale di Modica – dichiara Marco Naní – rappresenta uno dei momenti più importanti per la democrazia interna, l’organizzazione e la crescita del partito cittadino. Un congresso unitario che rispecchia la compattezza di una comunità umana e politica. Sono onorato di poter proseguire nel ruolo di coordinatore e ringrazio tutti gli iscritti e i militanti per il supporto e per la rinnovata attestazione di stima espressa nei miei confronti”.

“Le numerose nuove adesioni al circolo di Fratelli d’Italia – prosegue Naní – dimostrano come molti nostri concittadini, disgustati dalle recenti vicende politiche di Palazzo San Domenico, non siano più disponibili ad assistere ai giochi di palazzo e all’assurdo teatrino della politica. Occorre costruire le basi per una politica seria, trasparente e che dia voce ai tanti cittadini delusi”.