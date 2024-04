Modica, nasce la società Gestione servizi della Contea

Attualità

E' una partecipata che si occuperà di pulizia, piccole manutenzione, attività di custodia e segnaletica. Sono 45 le persone impiegate

“Da lunedì prossimo, 22 aprile 2024, sarà operativa la società GeSCo, Gestione Servizi della Contea. E’ la società che nasce dalla trasformazione della Acque e Depurazioni, attraverso una modifica statutaria e si occuperà di servizi comunali come la pulizia, le piccole manutenzioni, i servizi di custodia e la segnaletica. Un’ottima notizia che condividiamo con i 45 lavoratori che ne faranno parte, provenienti da società partecipate del nostro ente, e con le loro famiglie che vedono assicurato il loro presente e il loro futuro”. Lo dice il sindaco Maria Monisteri in uno all’assessore alle Partecipate Saro Viola.